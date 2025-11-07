Има абсолютна липса на прозрачност за изграждането на детската болница

Общественият съвет за Национална детска болница (НДБ) подаде оставка, а причината е липса на каквато и да е информация какво се случва с изграждането на лечебното заведение.

"С колегите показахме, че можем да свършим нещо като екип. През септември, след среща с г-жа Малинова, зададохме въпроса ще ни бъде ли предоставено заданието за проектиране за НДБ. Получихме отговор, че няма как да го получим", сподели Надежда Рангелова, която от вчера е бивш член на Съвета.

По думите ѝ им е обяснено, че предоставянето на информацията крие рискове за проекта.

"До това задание имат достъп много на брой други хора. В това задание трябва да се отрази ясно концепцията, която беше разработена как трябва да изглежда и да функционира тази детска болница. Това е задание за проектиране, дори не говорим за пари и нещо конкретно. На нас ни преля чашата. Това становище блокира нашата работа", обясни Рангелова в предаването “България сутрин".

Тя добави, че работата по Националната детска болница вече влиза в етап на много обществени поръчки.

Рангелова е категорична, че има абсолютна липса на прозрачност, след като органът, създаден от министъра на здравеопазването с цел да гарантира прозрачност, е ограничен в достъпа на информация, която трябва да даде на обществото.

Тя даде конкретен пример, че от здравния министър Силви Кирилов идват ясни сигнали след неполучаването на отговори на зададени от тях въпроси.

"Не сме си подали оставката с цел някой да ни моли да останем. Бяхме убедени, че ще я приемат с огромна радост. Контрол по работата не можем да упражняваме, можем да даваме гласност. Всички членове на съвета няма да се откажем да работим за НДБ и да даваме прозрачност на процеса. Ще бъде още по-трудно вече", заяви Рангелова пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Рангелова големите проблеми пред изграждането на болницата са няколко - кадровата криза, липсата на комуникация за обединяване на детските звена в София, финансирането на детската болница, правният статут на болницата.

Вече две години задаваме тези въпроси и не се работи по тях конкретно, подчерта Рангелова. По думите ѝ моделът на работа е: "Показваме, че правим нещо, колкото да прикрием нещата".

През 2029 г. сграда най-вероятно ще има, но Министерството на здравеопазването трябва да реши въпроса като политики.

Гледайте видеото с целия разговор.