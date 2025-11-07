Полицията със засилени проверки през почивните дни край граничните зони

Засилени полицейски проверки през почивните дни ще има в районите на граничните пунктове и граничните зони, обяви заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ комисар Мария Ботева във връзка с предприетите мерки по пътищата през следващите дни.

Тя присъства на церемония по повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция.

От днес до неделя най-много проверки ще има на Дунав мост при Русе, на Дунав мост 2 при Видин, "Кулата", "Капитан Андреево" и "Драгоман", каза Ботева. Тя посочи, че в тези райони проверките ще бъдат както на български, така и на чуждестранни граждани, като ще се връчват електронни фишове и наказателни постановления.

По думите ѝ, във втората десетдневка на ноември усилията на полицията ще бъдат насочени върху контролиране на пешеходците.

Продължаваме с контрола, без значение, че имаме десетдневки с определени акценти, на всеки, който бъде установен в нарушение, ще се прилага съответната отговорност, допълни Ботева, цитирана от БТА.