IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Полицията със засилени проверки през почивните дни край граничните зони

Ще се връчват и електронни фишове и наказателни постановления

07.11.2025 | 20:12 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Засилени полицейски проверки през почивните дни ще има в районите на граничните пунктове и граничните зони, обяви заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ комисар Мария Ботева във връзка с предприетите мерки по пътищата през следващите дни.

Тя присъства на церемония по повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция.

От днес до неделя най-много проверки ще има на Дунав мост при Русе, на Дунав мост 2 при Видин, "Кулата", "Капитан Андреево" и "Драгоман", каза Ботева. Тя посочи, че в тези райони проверките ще бъдат както на български, така и на чуждестранни граждани, като ще се връчват електронни фишове и наказателни постановления. 

По думите ѝ, във втората десетдневка на ноември усилията на полицията ще бъдат насочени върху контролиране на пешеходците.

Продължаваме с контрола, без значение, че имаме десетдневки с определени акценти, на всеки, който бъде установен в нарушение, ще се прилага съответната отговорност, допълни Ботева, цитирана от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пътна полиция Мария Ботева гранична зона
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem