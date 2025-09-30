От 8 октомври: Санкции за търговците, ако не спазват Закона за еврото

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков.

“Вярвам, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това”, добави още министър-председателят.

През утрешния ден предстои да се разглеждат в Народното събрание промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор “Храни“, които прави КЗК., се казва още в съобщението на Министерски съвет.

“Вярваме на експедитивността на народните представители, тъй като въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и по отношение на санкциониране на нелоялните търговски практики и изкривяването на конкуренцията ще бъдат взети предвид, особено с оглед на предстоящите месеци, които политически ще нагнетяват темата с така наречения ръст на цените”, добави още премиерът.

