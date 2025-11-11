Митов убеден: България не е завладяна държава

Не можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който взе участие в конференцията на тема "Диалог за отбрана и демокрация: "Крепост на свободата".

Знам, че има една част от българската политическа среда, която обича да мисли, че България е завладяна държава, каза Митов. Те биха искали да се убедят, че това е така, но нека се върнем към определението за завладяна държавата. Според политическите науки и Световната банка това е систематично подкопаване на процеса на вземане на решения в държавата от частни или чуждестранни интереси. Институциите формално съществуват, но неформално се контролират, но пак повтарям - частни, обясни Митов.

Доста често онези, които твърдят, че България е завладяна държава, не вземат предвид, че споменават политически партии или политически лидери като тези, които са завладели държавата. В България има избори. Изборите през последните години бяха спечелени от различни политически партии. Властта се промени. Правителствата се смениха по мирен начин, каза министърът.

Ние също сме били свидетели на опити за завладяване на държавата, но това не е било нещо, което е било позволено. Чували сме разговори в партийни събрания за това как определени политически партии мечтаеха за завладяване на МВР, контраразузнаването, разузнаване и т.н. Начинът на мислене може да съществува, но не вярвам, че можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми, коментира още Даниел Мито, цитиран от БТА.