България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията

България може да загуби 3,26 млрд. евро от европейската отбранителна инициатива SAFE за 9 модернизационни проекта на Българската армия поради липса на редовно правителство и редовен бюджет. Това заяви за БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов преди дни. Не са осигурени и средства за втората ескадрила F-16 и бойните машини на пехотата "Страйкър".

На 10 февруари Брюксел одобри 3,2 млрд. евро по програмата SAFE, с които ще бъдат финансирани 9 отбранителни проекта, сред които дронове, нов калибър гаубици, 3D радари, нови системи за стволнa и реактивна артилерия. За да стартира финансирането и да получим 15% аванс, до края на март правителството трябва да одобри две заемни споразумения с Брюксел. Служебният кабинет обаче няма право да сключва такива договори. Военният министър вижда само едно решение.

"Ние ще подготвим решение на Министерския съвет и ще внесем в Народното събрание предложение в удължаването на удължителния бюджет да се включи клауза, с която да се разреши заемни споразумения да се сключат по SAFE с последваща, разбира се, ратификация, която ще развърже процеса. Вече имайки разрешение от парламента, проектните екипи по деветте проекта ще започнат да работят със страните. Служебният кабинет няма да има технологично време да договори проектите", заяви Атанас Запрянов.

Още в края на миналата седмица стана ясно, че парламентарните групи не са единодушни в готовността си да дадат подкрепа.

"Армията ни е приоритет и, както видяхте, доста смел ход на служебния премиер беше да остави текущия министър на отбраната. Доколкото разбирам, една от причините е точно да има приемственост и по механизма SAFE да усвоим средствата, да могат всички проекти да продължат да вървят и най-важното – да няма никакви сътресения в армията, нещо изключително важно", заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ.

"За липсата на бюджет ние алармираме още от миналата година и изразихме своите притеснения, че влизаме в новата година, че влизаме в еврозоната без бюджет. Това се отразява на всички плащания, но преди да помислим за модернизация на армията, трябва да помислим за всички уязвими групи на нашето общество – за пенсионерите, за младите майки", заяви Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица".

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов увери, че дипломатическото ведомство ще положи всички усилия, за да спаси средствата по европейската отбранителна програма SAFE.

"Тези процеси са дългосрочни и всяко прекъсване води не само до намаляване на отбранителните способности, но и до финансови затруднения в развитието. Така че съм оптимист и каквото е възможно от страна на Министерството на външните работи, ние сме ангажирани, в лицето на министър Нейнски, да подкрепим, включително и работата по проектите, свързани с програмата SAFE на ЕС", заяви Щаламанов.

Оказва се, че липсата на редовен бюджет заплашва плащанията по два основни текущи проекта.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Това са договорът за F-16 и за "Страйкър"-ите. В бюджета, който не беше приет и беше отхвърлен, ние бяхме заложили няколкостотин милиона долара за плащане на вторите осем самолета и около 200 млн. долара за Страйкърите."

Единственият начин да бъдат спасени тези проекти е средствата да бъдат заложени от новия кабинет в Бюджет 2026 и гласувани от следващия парламент.