Радев пита във Facebook: Каква е истинската цел на законовите промени за рафинерията и кой има интерес?

Президентът Румчен Радев отново коментира кризата с Лукойл и рафинерията. В пост в социалната мрежа Facebook той пита каква е истинската цел на законовите промени за рафинерията и кой има интерес от така спешно приетите промени.

"Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни.

Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.

Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата.

През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки.

А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", завършва постът му в социалната мрежа.