Икономист: Опитват се да сблъскат работодатели и синдикати, а държавата - съдия

След срещата на синдикатите и ГЕРБ - трябва ли да има промяна в параметрите на Бюджет 2026?

"Срещата беше по-скоро всеки да си каже болката. Синдикатите отстояваме най-вече правата на работниците. Разбрахме, че няма да се пипа каквото и да е по бюджета. Ако днес изпратят нещо, ще бъдем приятно изненадани. Още не сме решили дали ще участваме на срещата утре, ако не изпратят нищо", заяви главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев в "България сутрин".

За тази година няма да бъдат изпълнени приходите

"Не сме доволни, защото при 5% увеличение на заплатите в публичния сектор, ще останат реално 2%. Имаме обедняване на базата на растящите цени, расте инфлацията. По бензиностанциите вече са със стотинки нагоре горивата. В стоковата борса говорят за цените на едро, но в магазина цените не са на едро", обясни Кацарчев за Bulgaria ON AIR.

Предприятията са в готовност на протест, предупреди гостът.

"Ние сме 3 страни - държава, работодатели, синдикати. Опитват се да направят сблъсък работодатели-синдикати, а държавата да е съдия. Ролята на държавата е да пази обществения интерес и да търси баланс. Трябва да бъдат премахнати някои нулеви ставки. На срещата ни обясниха, че 7-те милиарда евро капиталови разходи са за Плана за възстановяване и устойчивост и не могат да ги намалят", изтъкна икономистът.

По думите му само си търсим стимул - някой да ни даде пари, за да правим нещо.

"Парите от ЕС са хубаво нещо - пристигат и се усвояват. Нямаме никаква добавена стойност. Защо нямаме икономическа политика? Трябва да изнасяме продукт, не можем да се въртим в кръг. Последните дни сме шампиони в цените на тока в Европа. Тук е работата на правителството да намерят решенията. Затваряме предприятия и не можем да задоволим вътрешния пазар. Това означава липса на политика. ЕС ни дава пари и правим нещо. По тази логика са социални помощи - какъв е този бизнес", попита Кацарчев.