Йотова: Част от законовите промени за особения управител противоречат на Конституцията

Мотивите на президента са много ясни и много категорични, посочи вицепремиерът

12.11.2025 | 21:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Част от законовите промени, свързани с фигурата на особения управител в "Лукойл", противоречат на Конституцията, както по отношение защитата на частната собственост, така и по отношение на съдебния контрол върху административните актове. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в Русе, където е на посещение за отбелязването на 80-годишнината на Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Тържественото честване, на което Йотова е гост, е в зала Канев Център към висшето учебно заведение. 

Президентът Румен Радев върна по-рано днес за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на  „Лукойл“ в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Мотивите на президента са много ясни и много категорични - защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията, на дружествата, там където и е мястото в Народното събрание", коментира Илияна Йотова за ветото на президента, съобщава БТА.

Тагове:

особен управител Лукойл Bulgaria ON AIR
