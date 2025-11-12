НСО с позиция: Поведението на шофьора, заснел клипа, е рисково

От снощи в социалните мрежи и медиите циркулира клипче, в което се виждат коли на НСО със сини светлини, каращи в насрещното. Предполага се че, че колите е имало чуждестранна делегация на най-високо равнище.

Днес НСО излезе с позиция и заяви, че поведението на шофьора, който е заснел клипа с кортежа, е рисково и е заплаха за всички на пътя.

“Видно от видеоматериала е, че “кортежът“ включва и полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света. Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана”, се казва в позицията на НСО.



НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици.

Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

“НСО счита за необосновани поредните опити професионализмът на нейните служители да бъде поставен под съмнение и напомня, че както Законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве", се казва още в позицията на НСО.