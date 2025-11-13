Групата на ГЕРБ-СДС в СОС няма да подкрепи нова структура на общината

Антон Хекимян, председател на ГЕРБ-СДС в СОС, заяви, че групата няма да подкрепи предложенията, направени от кмета Васил Терзиев, за нова структура на Столична община.

По време на брифинг Хекимян заяви, че предложението за нова структура е необосновано и незаконосъобразно, а подкрепа би означавала “участие в поредния управленски експеримент“.

“Тази структура трябваше да бъде внесена още преди две години. Сега се предлагат само административни размествания без ясна логика и без гаранция, че новите звена ще функционират ефективно“, посочи Хекимян и добави, че София се намира в състояние на последователни кризи – от транспорта и заплатите на медицинските служители в детските градини до кризата с отпадъците и кадровата нестабилност в администрацията.

По думите на Хекимян вместо управление, виждаме непрекъсната поредица от оправдания. “Кризата се превърна в новото нормално за София“, каза още общинският съветник.

Свързани статии Васил Терзиев предлага нова структура на Столична община

Той подчерта, че оценката на партията за първите две години от мандата на кмета е “Слаб 2“.

“Това не е политическа оценка, а факт, базиран на резултати. От над 350 предложения, внесени от Терзиев, едва четири процента не са били подкрепени от СОС. Така че оправданията с нас не са основателни“, заяви Хекимян.