Групата на ГЕРБ-СДС в СОС няма да подкрепи нова структура на общината

Антон Хекимян: Пише “Слаб 2” за първите две години от мандата а Терзиев

13.11.2025 | 13:23 ч. 1
БГНЕС

Антон Хекимян, председател на ГЕРБ-СДС в СОС, заяви, че групата няма да подкрепи предложенията, направени от кмета Васил Терзиев, за нова структура на Столична община.

По време на брифинг Хекимян заяви, че предложението за нова структура е необосновано и незаконосъобразно, а подкрепа би означавала “участие в поредния управленски експеримент“. 

“Тази структура трябваше да бъде внесена още преди две години. Сега се предлагат само административни размествания без ясна логика и без гаранция, че новите звена ще функционират ефективно“, посочи Хекимян и добави, че София се намира в състояние на последователни кризи – от транспорта и заплатите на медицинските служители в детските градини до кризата с отпадъците и кадровата нестабилност в администрацията. 

По думите на Хекимян вместо управление, виждаме непрекъсната поредица от оправдания. “Кризата се превърна в новото нормално за София“, каза още общинският съветник.

Той подчерта, че оценката на партията за първите две години от мандата на кмета е “Слаб 2“. 

“Това не е политическа оценка, а факт, базиран на резултати. От над 350 предложения, внесени от Терзиев, едва четири процента не са били подкрепени от СОС. Така че оправданията с нас не са основателни“, заяви Хекимян.

