Нови необичайни глоби в Гърция: Прегръдка струва 150 евро

С необичайни разпоредби изненадва Новият правилник за движение по пътищата в Гърция, който е в сила от 13 септември 2025 година. Малцина знаят, че са предвидени глоби и за необичайни нарушения.

За прегръдки или скандали в движение е глобата е от 150 евро, докато всеки, който ненужно натиска клаксона, ще плати 30 евро. За прекомерна сила на звука на музиката глобата е 350 евро, а шофьорската книжка на водача се отнема за 70 дни.

Забранено е също заемането на обществено пространство и тротоари със столове или саксии за паркинг място. Глобата е до 350 евро, съобщава "24 часа".

Новият Правилник за движение по пътищата предвижда глоба от 150 евро и отнемане на шофьорска книжка за 40 дни за хвърляне на цигари и отпадъци от прозореца на превозното средство.