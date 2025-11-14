Държавен вестник обнародва закона за особения управител в "Лукойл", чака се име

Измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които засягат назначаването на особения търговски управител в "Лукойл", са обнародвани в брой 97 на Държавен вестник.

Първоначално те бяха приети на 7 ноември, но те бяха върнати с вето на Румен Радев. То бе оредоляно във вчерашния ден.

Според Радев промените "подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува президента и го обвини във възпрепятстване работата на правителството.

"Румен Радев направи всичко възможно, за да забави решението. Това означава, че с една седмица ни се намали времето за реакция. Но мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. САЩ са наш партньор и ние сме надежден партньор, и в НАТО и изобщо в отношенията с Щатите, OFAC приветстваха действията ни. Понеделник-вторник вече ще имаме решение, за да се успокоят хората. Тогава ще бъде избран и особен управител в „Лукойл“", каза в четвъртък в парламента Борисов.

По думите му, има име за особен управител и то ще стане известно следващата седмица.

Какво предвиждат промените?

Българското правителство ще назначи специален администратор, който отсега нататък ще я ръководи. Той ще може да извършва продажби на акции „след установяване на пазарна оценка“ и след одобрение от правителството, решиха също така българските депутати.

Парламентът прие, че индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен предвидените изключения.

Депутатите приеха и редакцията, направена от Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“, че особеният търговски управител може еднолично да прави промени в органите на дружествата на „Лукойл“ и да назначава прокурист (прокуристи) в тях.

Особеният управител не трябва да е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия — до шеста, а по сватовство — до трета степен, както и да не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура, както и с лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.