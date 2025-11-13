ПП-ДБ за "Лукойл": Не може хора, свързани с Пеевски, да управляват рафинерията

"Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха управляващите да се обърнат към Европейската комисия относно особения управител на "Лукойл".

"В медийното пространство чуваме имена на бивши министри и всякакви хора, и в тази връзка искаме да припомним това, което казвахме в последните дни – трябва да има много високи критерии за човека или хората, които изпълняват тези длъжности. Трябва да имат опит именно в тази сфера и да са управлявали големи компании. Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Пеевски, да отидат и да управляват рафинерията", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Друг депутат от коалицията - Мартин Димитров добави, че национален план за действие няма.

"Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството", каза Димитров и подкрепи казаното от Божанов, че особеният управител, който бъде назначен в "Лукойл", трябва да е управлявал голяма компания и да е постигнал успехи, за да може да се справи.

"Щом се констатира какво липсва - веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план", каза още Димитров в кулоарите на НС.

Депутатът подчерта, че не трябва да допускаме повишаване на цените на горивата. “В момента виждаме хаос”, добави Димитров.

Бюджет

Що се отнася до бюджета, Димитров заяви, че оценката на бизнеса е много негативна и тяхната оценка също е такава.

"Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25 -годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза още Димитров.

"България все още не е изградила демокрацията си. Когато говорим за бюджета - не застават всички страни за дебат", заяви Ивайло Мирчев.