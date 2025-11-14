IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Американската компания "Карлайл" иска да придобие чуждестранните активи на "Лукойл"

"Лукойл" е поискала от финансовото министерство на САЩ отлагане на влизането в сила на наложените ѝ санкции

14.11.2025 | 07:08 ч. Обновена: 14.11.2025 | 07:09 ч.
Американската мултинационална инвестиционна компания "Карлайл" проучва възможността да придобие чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това предаде Ройтерс, като се позова на три свои източника. 

"Карлайл" е на ранен етап от проучването на евентуалната покупка на активите. Първо компанията трябва да получи разрешение от американските власти. 

Това е посочил единият от източниците, като не е изключил възможността "Карлайл" да се откаже от сделката. 

Според друг източник от "Карлайл" вече се уведомили "Лукойл" за намеренията си. 

По-рано Ройтерс, цитирана от БНР, съобщи, че "Лукойл" е поискала от финансовото министерство на Съединените щати отлагане на влизането в сила на наложените ѝ санкции заради руската война в Украйна. Набелязаната за това дата е след 8 дни - 21 ноември.

Според източници на Ройтерс посочените от "Лукойл" мотиви за искането са, че е необходимо повече време за изпълнение на вече поети ангажименти на компанията, както и за проучване на оферти за нейни активи извън Русия.

 

