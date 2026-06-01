Не може да се защитаваме само с пушки: Тръмп иска “Дронпорт” на покрива на Белия дом

Доналд Тръмп отправи яростна атака срещу федералния съдия, който се опита да спре строителството на спорния му проект за бална зала в Белия дом.

В неделя Тръмп обвини окръжния съдия Ричард Леон в "играене на игри с американската служба за сигурност“, докато разкриваше драматични нови изображения на предложеното съоръжение за дронове на покрива, което ще се намира на покрива на балната зала.

Президентът разкритикува юриста в дълга публикация в Truth Social, твърдейки, че планираното съоръжение за дронове ще се превърне в едно от най-сложните в света и е от съществено значение за защитата на Вашингтон от съвременни заплахи.

"Съдия Ричард Леон трябва да спре да играе игри с американската служба за сигурност! Ако нещо се случи, той ще бъде подведен под отговорност за смъртта и разрушенията, причинени на нашата страна", беснееше Тръмп.

Забележката му дойде на фона на изострящата се съдебна битка за амбициозния му проект за разширение на Белия дом.

Спорната голяма бална зала

Леон, назначен от Джордж У. Буш, преди това постанови, че администрацията няма правомощия да построи огромната бална зала без одобрението на Конгреса и издаде забрана, блокираща надземните работи, преди апелативен съд временно да разреши продължаването на строителството.

Тръмп използва уикенда, за да представи серия от впечатляващи художествени илюстрации, показващи това, което той нарече "Дронпорт“ на покрива на планираната бална зала, с дронове във военен стил, въоръжен персонал и разкошни гледки към столицата на страната.

Президентът го представи като авангарден отбранителен център, предназначен да защитава столицата на нацията от съвременни заплахи.

"Портът за дронове в балната зала на Белия дом ще бъде може би най-сложният в света!“, написа Тръмп в неделя и добави: "Той ще защитава столицата на нашата нация, Вашингтон, окръг Колумбия, дълго време в бъдещето".

Изображенията, публикувани от Тръмп, изобразяват огромна платформа на покрива с изглед към столицата, като в далечината се вижда Монументът на Вашингтон.

Множество дронове могат да се видят, подредени по покрива, докато въоръжени военни стоят на пост около периметъра.

Едно изображение показва елегантни сиви дронове, паркирани в спретнати редици на ярко бял покрив. Друго изобразява военни превозни средства и камиони за гориво, разположени до по-големи самолети, докато войските се събират във формация. Трето изображение показва съоръжението, осветено през нощта, с кръгли площадки за кацане, светещи под дроновете, и фойерверки, експлодиращи над силуета на столицата.

Тръмп за първи път загатна за концепцията в събота с по-кратка публикация.

"Портът за дронове на покрива на балната зала на Белия дом!“, написа Тръмп заедно с една от визуализациите, но именно дългото съобщение в неделя разкри колко централно място е заело съоръжението за дронове в защитата на проекта от страна на администрацията.

Президентът също така поднови критиките си към съдебните спорове, заведени от Националния тръст за опазване на историческото наследство, който също се стреми да спре проекта.

Не става само с пушки и пистолети

Тръмп все по-често представя проекта като необходимост за националната сигурност, а не просто като церемониална бална зала.

"С появата на високотехнологично и мощно съвременно оръжие, вече не можем да защитаваме Вашингтон само с пушки и пистолети“, написа той в неделя.

Администрацията многократно е твърдяла, че проектът ще осигури подобрени възможности за сигурност на комплекса на Белия дом.

В интервю за Fox News с Лара Тръмп, излъчено през уикенда, президентът описа съоръжение, което се простира далеч отвъд традиционната бална зала.

Тръмп каза, че сградата ще включва инфраструктура за сигурност и други специализирани функции, докато Лара Тръмп отбеляза, че проектът ще се простира на няколко етажа под земята.

В един момент по време на интервюто Тръмп каза, че съоръжението ще включва "портове за дронове“ и "портове за снайперисти“ над балната зала.

Президентът също така намекна, че се надява да използва новата бална зала през последните месеци от президентството си и дори повдигна въпроса за домакинство на бъдещо събитие по встъпване в длъжност там.

"Бих казал, че това ще бъде най-голямото съоръжение от този вид, строено някога досега. Никога няма да има нещо подобно", категоричен е Тръмп.