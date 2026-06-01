До края на юни можем да сменим личния си лекар

Националната здравноосигурителна каса припомня, че всички здравноосигурени лица от днес до края на юни могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – в рубриката “За граждани“, линк “Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Смяната на общопрактикуващ лекар може да бъде направена и онлайн.

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса.

На сайта на НЗОК са публикувани данни за всички общопрактикуващи лекари на територията на страната.

По време на пребиваване в друго населено място за срок, по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да предоставя здравноосигурителната си книжка.

Свързани статии От БЛС искат таксата за посещение при личен лекар да стане 11 лева

В такива случаи НЗОК заплаща на съответните лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод остро състояние, като за лице, което не фигурира в тяхната пациентска листа. Ако пациентът е здравноосигурен и му бъде поискано да заплати оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение, той задължително трябва да изиска от лекаря финансов документ за платените суми.

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната районна здравноосигурителна каса, където е избран постоянният личен лекар, здравноосигурените лица имат право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК.

Необходимо е да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода от 1 до 31 декември, припомниха от НЗОК. / БТА