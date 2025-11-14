IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Енергийният министър: Гарантирани са доставките на горива

До 21 ноември страната ни ще получи дерогация, добави Станков

14.11.2025 | 16:15 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

“Като министър на енергетиката имах основна задача, която поех - гарантиране на сигурността на доставките, и енергийната сигурност на страната. За тези три седмици предприехме много действия, но най-важният сценарий за нас беше този, според който до 21 ноември държавата ще получи дерогация”, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков след заседанието на Съвета за сигурност към МС.

“Основните принципи, на които OFAC държи, са свързани с това да не се допуска разплащане от българските дружества, свързани с "Лукойл" към компаниите-майки, чиито средства да достигнат до руска територия. В тази връзка са предприети действия както от НС, така и от СС, които да гарантират, че в максимално кратки срокове OFAC ще издаде тази генерална лицензия на страната ни”, добави Станков.

По думите му по този начин в дългосрочен план ще бъде решен проблемът на България със захранването с горива, допълни министърът.

“Разработвахме и други сценарии за недопускане на липса на горива”, добави министър Станков.

