Делян Добрев към ПП: Препоръчвам ви рев, тръшкане и сръбска музика

"Лукойл" ще продължи да работи под ръководство на особения управител, заяви той

14.11.2025 | 17:52 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

"Напук на опозицията, Великобритания издаде лиценз Лукойл да продължи работа под ръководството на особения управител. Препоръчвам на ПП рев, тръшкане и сръбска музика", написа депутатът от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи.

По-рано днес Великобритания издаде изключение от санкциите за българските дружества на "Лукойл”.  Лицензът позволява да се извършват транзакции до февруари.

Румен Спецов е номинацията на правителството за особен управител на рафинерията. Той е председател на Национална агенция по приходите.

В рамките на деня се очаква България да получи и дерогация.

Делян Добрев ГЕРБ дерогация Лукойл особен управител лиценз Румен Спецов
