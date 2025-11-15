Премиерът: Важна задача е да осигурим нормална доставка на нефт

“Пред нас важната задача е да осигурим навременната нормална доставка на нефт и преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също, разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, ще внесат необходимото успокоение- пазарът дори няма да разбере”, заяви министър-председателят Росен Желязков.

По думите му правителството е било длъжно да направи най-доброто, което е било възможно да се направи. По думите на Желязков всичко е направено тихо, спокойно, без фанфари, без да участваме във вътрешната политическа динамика.

“Показахме, че когато работим ефективно, с подкрепата на мнозинството, на парламента, резултатът е явен”, категоричен е Желязков.

Припомняме, че вчера след извънредно заседание на Съвета по сигурност към Министерски съвет правителството назначи Румен Спецов за особен управител на “Лукойл”.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП.

По-късно същия ден САЩ издадоха общ лиценз, позволяващ трансакции, включващи някои дружества на „Лукойл“ в България, съобщи на сайта си Министерството на финансите на страната. Засегнатите от мярката дружества са “Лукойл Нефтохим Бургас“, “Лукойл България“, “Лукойл Ейвиейшън“ и “Лукойл Бункеринг“.

Отсрочката е до 29 април 2026 г.