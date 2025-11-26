IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Твърде рано е да се каже дали мирът в Украйна е близо

Преждевремнно е да се каже това, каза Песков

26.11.2025 | 15:30 ч. 5
EPA/БГНЕС

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл разясни, че е преждевременно да се говори за сключване на мирно споразумение с Украйна в близко бъдеще, съобщава агенция Интерфакс.

На въпроса на репортери дали мирното споразумение е близо, Песков отговори: "Почакайте, все още е преждевременно да се каже това”.

Песков допълни, че е уверен, че в редица държави, включително и в САЩ, има много хора, които се опитват да провалят мирния процес, предаде ТАСС.

Вчера стана ясно, че украинската страна е готова да приеме предложението на САЩ. Президентът Тръмп също подчерта, че моментът “е близо”.

Кремъл Дмитрий Песков мирни преговори Украйна САЩ
