Кремъл: Твърде рано е да се каже дали мирът в Украйна е близо

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл разясни, че е преждевременно да се говори за сключване на мирно споразумение с Украйна в близко бъдеще, съобщава агенция Интерфакс.

На въпроса на репортери дали мирното споразумение е близо, Песков отговори: "Почакайте, все още е преждевременно да се каже това”.

Песков допълни, че е уверен, че в редица държави, включително и в САЩ, има много хора, които се опитват да провалят мирния процес, предаде ТАСС.

Вчера стана ясно, че украинската страна е готова да приеме предложението на САЩ. Президентът Тръмп също подчерта, че моментът “е близо”.