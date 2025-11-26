IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Мицкоски иронизира побоя над Владимир Перев: Инсценировка, свикнали сме

Някой може да се намокри в дъжда навън и това да бъде представено като хибридна атака, заяви той

26.11.2025 | 15:45 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Северномакедонският премиер Християн Мицкоски обвини нападнатия журналист Владимир Перев в инсценировка и самонараняване, предаде БГНЕС.

На 21-ви този месец в магазин в центъра на Скопие Перев бе нападнат пред свидетели. Нападението е регистрирано в полицията. 

"Някой може да се намокри в дъжда навън и това да бъде представено като хибридна атака от страна на правителството, която застрашава интеграционния процес. Ако някой реши да се самонарани и това нещо го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос", каза той и добави: "Не очаквайте да получим червен килим и че няма да има измислици и инженеринг. Свикнали сме с тези неща. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам да е било извършено каквото и да е нападение срещу споменатото от вас лице", каза още Мицкоски.

Свързани статии

По време на нападението срещу Перев са отправени и етнически заплахи и обидни думи за неговата българска принадлежност.

Българското Министерство на външните работи остро осъди поредната проява на агресия срещу местни българи и призова компетентните органи в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни мерки за разследване и наказание на извършителите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Християн Мицкоски Владимир Перев Северна Македония РСМ побой нападение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem