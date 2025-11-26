IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жечо Станков успокоява: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

Основната ми задача като министър на енергетиката е да задоволя българския пазар с горива, увери той

26.11.2025 | 20:20 ч. 5
Снимка: БГНЕС

В България има достатъчно горива на достъпни цени за разлика от Сърбия, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков, цитиран от БГНЕС. 

“Основната ми задача като министър на енергетиката е да задоволя българския пазар с горива. Основната битка, която проведохме с колегите от МС бе за получаването на генералния лиценз от Великобритания и САЩ. Горива има достатъчно за разлика от Сърбия, горива има на достъпни цени за разлика от Сърбия. 

Това го отдаваме на стабилното правителство в момента”, подчерта министър Станков и добави, че не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена. 

"Ако стигнем до крайната дата, която е в лиценза и е малко по-малко от шест месеца и е в края на април, моята задача ще е да удължим този лиценз. Не виждам този лиценз да не бъде удължаван, ако България изпълнява едно основно условие, което е спрямо санкциониращите държави - САЩ и Великобритания, а именно да гарантираме, че плащания свързани с дъщерните компании няма да стигат до компанията-майка “Лукойл”.

Жечо Станков криза с горивата Сърбия МС
България
