Кой е Кирил Дмитриев: Пратеникът на Путин, който помогна за мирното предложение

Кирил Дмитриев не е професионален дипломат. Ръководителят на руския суверенен фонд обаче се очерта като ключов играч в изготвянето на ново предложение за прекратяване на войната на Москва в Украйна.

Това може би не е изненада: Бивш инвестиционен банкер, Дмитриев все по-често служи като посредник между Кремъл и съюзниците на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че е в списъка със санкции на САЩ.

Липсата на официални дипломатически пълномощия на Дмитриев може да работи в негова полза, каза Борис Бондарев, бивш руски дипломат, който напусна в знак на протест след руската инвазия през 2022 г. Изпращайки Дмитриев да разговаря със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп, Кремъл е намерил някой, с когото магнатът в недвижимите имоти може да се чувства спокойно.

"За да работите добре с него, трябва да намерите правилния контакт, някой, който може да го спечели“, каза Бондарев.

Мост между Изтока и Запада

Дмитриев е роден през 1975 г. в украинската столица Киев, тогава част от Съветския съюз. В младежките си години участва в програма за обмен на студенти в САЩ и продължава обучението си в Станфордския университет като бакалавър, според биография, публикувана от руската държавна медия ТАСС.

До 2000 г. той завършва магистърска степен по бизнес администрация от Харвардското бизнес училище. По-късно работи в американската инвестиционна банка Goldman Sachs и консултантската фирма McKinsey & Company, според профил на уебсайта на Световния икономически форум.

Но въпреки този ранен старт в света на финансите в Ню Йорк, Дмитриев затвърждава репутацията си, докато работи в частни инвестиционни компании в Русия и Украйна.

През 2011 г., когато е създаден Руският фонд за директни инвестиции (RDIF), Дмитриев е назначен за главен изпълнителен директор. Като ръководител на суверенния фонд, той представлява страната на световната сцена, работейки в тясно сътрудничество с редица големи западни фирми, докато се стреми да привлече чуждестранни инвестиции в Русия.

Той стана известен като умел преговарящ с по-модерен подход от по-възрастните, обучени в Съветския съюз дипломати на най-високите нива на руското външно министерство, каза политическият анализатор Антон Барбашин, цитиран от АР.

Дмитриев е бил особено успешен в договарянето на по-тесни финансови връзки между Русия и страни като Саудитска Арабия и ОАЕ, добавя анализаторът.

"Това е основно мястото, откъдето той е получил заслугите си като дипломат. Като цяло той имаше репутацията на човек, който говори директно в бизнеса и е много ориентиран към бизнеса", добавя Барбашин.

И може би е особено подходящ за дипломация с администрацията на Тръмп.

Дмитриев "разбира американците, по-специално американците от типа "Тръмп“: бизнес ориентираните хора, които мислят от гледна точка на печалбите, които мислят от гледна точка на сделките“, каза Барбашин.

Връзки извън бизнеса

Дмитриев има връзки и със семейство Путин. Съпругата на Дмитриев, Наталия Попова, е заместник-директор на руската организация с нестопанска цел "Инопрактика“, която се ръководи от дъщерята на президента, Катерина Тихонова.

През 2022 г., след руската инвазия, САЩ наложиха санкции както на Дмитриев, така и на RDIF. По това време Министерството на финансите на САЩ определи банкера като "близък сътрудник на Путин“.

През февруари 2025 г. Дмитриев беше назначен за специален президентски пратеник на Русия по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество.

В разследването си за руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г., специалният прокурор Робърт Мълър заяви, че Дмитриев се е срещнал с Ерик Принс, основен донор на Тръмп и основател на противоречивата охранителна фирма, известна преди като Blackwater, през януари 2017 г., докато Тръмп се готвеше да встъпи в длъжност, а руското правителство търсеше контакти с встъпващата в длъжност администрация.

В интервю за руската новинарска агенция RBC през 2020 г. Дмитриев призна, че е участвал в "различни дискусии за това как да се подобрят отношенията между Русия и Съединените щати“, като същевременно отхвърля всякакви намек за неправомерни действия.

"Няма нищо тайно в това, ние го обсъждаме напълно открито“, каза той.

Ролята на Дмитриев остава неформална. Ако настоящите мирни предложения успеят, тогава Дмитриев "определено ще получи много от Владимир Путин“, на мнение е Барбашин.

Но всяко предложение, което той може да изготви с Уиткоф или друг американски служител, все пак ще трябва да бъде одобрено от Кремъл - и почти сигурно ще бъде сериозно редактирано в процеса.

Така че, макар че той може да привлича вниманието сега, бившият руски дипломат Бондарев отбеляза, че Москва може да се отрече от Дмитриев "по всяко време“.