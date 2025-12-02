Кметът Терзиев ще запали светлините на коледната елха в София тази вечер

Светлините на коледната елха в София ще бъдат запалени тази вечер в 19:00 ч. от кмета на София Васил Терзиев.
Празничното дърво се намира на площад "Св. Александър Невски". То е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 украшения – коледни цветя и фигурки, и над 20 000 светлинки.
Празничната програма ще започне в 18:00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, Детска вокална група "Смехоранчета" с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов – солисти Моника Велчева и Дария Боева.
Водещ на празничната програма ще бъде актрисата Венцислава Асенова.
От 1 декември площад "Св. Александър Невски" е изцяло пешеходен, припомня БТА. "Няма да има стотици коли, които бяха стигнали до входа на самия храм", коментира столичният кмет Васил Терзиев.
