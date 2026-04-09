Камион прегази пешеходец в София тази сутрин

Камион е прегазил пешеходец в София. Инцидентът е станал тази сутрин на улица "Щросмайер" в кв. "Фондови жилища", предаде БГНЕС.

Изяснява се самоличността на починалия мъж.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 19 са ранени при общо 15 катастрофи. В София са регистрирани 25 леки и три тежки произшествия, при които са пострадали петима души.

Статистиката от началото на месеца показва 113 катастрофи със 133 ранени и шестима загинали. От началото на годината пътните инциденти вече са 1349, при които живота си са загубили 95 души, а 1674 са ранени.