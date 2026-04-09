Арестуваха дилър на гласове, в дома му - 40 000 евро

Полицаи задържаха 53-годишен криминално проявен мъж при спецакция в Ловешко. В неговия дом са открити над 40 000 евро, съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев.

По негови думи вчера след получена оперативна информация за подготвяно купуване на гласове в село Брестница, област Ловеч, незабавно е организирана специализирана полицейска операция.

По данни на МВР трима души са получили парични средства с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи главният секретар на МВР.

Работата по случая продължава, добави Кандев.