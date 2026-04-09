ПСС: Снежната покривка в планините е заледена

На повечето места в планините снежната покривка е заледена, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).
Температурите в планините са около нула градуса.
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на НИМХ над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.