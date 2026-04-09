IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
ПСС: Снежната покривка в планините е заледена

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие

09.04.2026 | 10:20 ч. 2
БГНЕС

На повечето места в планините снежната покривка е заледена, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са около нула градуса.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.  

Тагове:

ПСС планини условия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem