Двама загинаха в Турция, след като водна стихия отнесе колата им

Обилни дъждове, обхванали части от Турция през последните дни, предизвикаха сериозни наводнения в населени райони и земеделски земи в турските окръзи Османие и Маниса, предаде ТРТ Хабер.

Двама души от градчето Кадирли в окръг Османие са загинали, след като водната стихия отнесла автомобила им.

По информация на ТРТ Хабер заради обилните дъждове от последните дни в много от населените места в южния окръг Османие се съобщава за сериозни наводнения, засягащи жилищни сгради, търговски обекти, мазета и подлези за автомобилен транспорт. Местните власти съобщават, че близо до градчето Дюзичи придошлите води са причинили скъсването на мост.

На място са изпратени повече от 500 служители на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), както и голям брой служители на турската полиция и на жандармерията. По думите на валията на Османие Мехмет Фатих Серденгечти спасителните екипи са успели да измъкнат десетки граждани от водната стихия. По думите на Серденгечти до момента има информация за двама загинали, които са били отнесени от водната стихия заедно с автомобила си.

За обилни дъждове и наводнения се съобщава и в западния окръг Маниса. По данни на местните власти река Гедиз, която преминава през окръга, е излязла от коритото си и е заляла земеделски площи в районите на градовете Тургутлу, Салихли и Ахметли. По данни на земеделската камара на град Салихли основната част от засегнатите площи са лозя.

