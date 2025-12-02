IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Българи скандираха "Искаме промяна!" до катедрала "Св. Стефан" във Виена ВИДЕО

Десетки хиляди протестиращи щурмуваха българските улици

02.12.2025 | 11:33 ч. 6
Снимка: TikTok

Снимка: TikTok

Група българи във Виена се събраха снощи на мирен протест пред катедралата "Свети Стефан", изразявайки подкрепа към сънародниците си, които щурмуваха улиците в България. Младежите скандираха „Оставка!“ и "Искаме промяна!", държейки българското знаме, виждаме от снимки и видеа социалните мрежи, включително публикувани в профила на ПП–ДБ във Facebook.

Вълната от недоволство през последните дни премина през почти цялата страна. Протести избухнаха в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Русе, Ловеч, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Благоевград и още редица градове. Най-мащабното недоволство бе в столицата.

@naydenovv.n #fyp #протест #виена #дпс #naydenovvn ♬ original sound - Nikolay N
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

българи виена протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem