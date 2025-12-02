Българи скандираха "Искаме промяна!" до катедрала "Св. Стефан" във Виена ВИДЕО

Група българи във Виена се събраха снощи на мирен протест пред катедралата "Свети Стефан", изразявайки подкрепа към сънародниците си, които щурмуваха улиците в България. Младежите скандираха „Оставка!“ и "Искаме промяна!", държейки българското знаме, виждаме от снимки и видеа социалните мрежи, включително публикувани в профила на ПП–ДБ във Facebook.

Вълната от недоволство през последните дни премина през почти цялата страна. Протести избухнаха в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Русе, Ловеч, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Благоевград и още редица градове. Най-мащабното недоволство бе в столицата.