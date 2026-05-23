Картонените играчки са екологична алтернатива на екраните

Картонените играчки могат да бъдат успешна алтернатива на електронните устройства, които често задържат вниманието на децата за дълго време и влияят върху развитието им. Сред хората, които създават подобни играчки, е Жени Илиева. Тя е категорична, че масивният картон е не само здрав, но и напълно безопасен за деца.

"Всички вече знаем за вредите от пластмасата и се опитваме да я ограничим. Картонът е много подходящ за рисуване и оцветяване, а детето може само да създаде свой собствен свят", обясни Илиева в съботното издание на "България сутрин".

Една от най-популярните картонени играчки представлява къщичка с височина около метър и двадесет сантиметра. Детето първо я сглобява, след това я оцветява, а накрая започва да играе с нея.

"Тази играчка помага за развитието на различни умения. Детето се учи да се съсредоточава, развива сръчност и въображение. Понякога така се разкриват таланти и способности, които досега са били скрити", сподели Илиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ролята на родителя

По думите на Жени Илиева ролята на родителя зависи изцяло от личния подход. Някои родители участват активно в играта, като насърчават децата да рисуват и пишат, докато други предпочитат да ги оставят сами, за да наблюдават как ще се справят.

"Понякога именно чрез цветовете и начина, по който детето оцветява, родителят може да забележи сигнали за вътрешното му състояние", каза Илиева.

Освен че развиват въображението на децата, картонените къщи имат и екологична стойност. По думите на Жени Илиева играчките са изцяло рециклируеми и чрез тях децата могат да бъдат насърчени да обичат и пазят природата.

