Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер удари Хавай

Земетресение с магнитуд 6 беше регистрирано на Хавайските острови, предадоха световните агенции, като се позоваха на Американския институт за геоложки проучвания.
Трусът е станал късно 21:46 часа местно време. Епицентърът е близо до Хонаунау-Напупу, на остров Хавай (известен още като Големия остров). Трусът е станал на дълбочина от около 25 километра, гласи информацията от Американския институт за геоложки проучвания.
Magnitude 6.0 earthquake at 9:46 p.m. HST near Hōnaunau‑Nāpōʻopoʻo, Hawaiʻi Island. Strong shaking was widely felt across the islands. No apparent impacts to Mauna Loa or Kīlauea.
Minor to moderate damage is possible; please report any damage to Hawaiʻi County Civil Defense.… pic.twitter.com/2HOyuvanq8— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 23, 2026
Няма съобщения за пострадали или нанесени щети непосредствено след инцидента. Няма опасност от цунами.
Хавай е сеизмично активна зона.
На архипелага има и шест активни вулкана, включително Килауеа, който впечатлява туристите, прелитащи над него с хеликоптери, за да наблюдават потоците от разтопена лава, стичащи се по склоновете му.
На Хавай се намира Мауна Лоа, най-големият вулкан в света.