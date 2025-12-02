СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията

71 души са били задържани по време на безредиците снощи, като сред тях е синът на Александър Бобоков, потвърди директора на СДВР Любомир Николов.

По думите му шествието до централата на ДПС-НН не е било предвидено и разрешено от кмета на София, затова там не е имало достатъчно полиция. Част от задържаните са членове на футболни фракции в ранна възраст. Предстои да бъдат задържани още хора.

Николов заяви, че още на КПП-тата са били забелязани подозрителни младежи, към които са били прекрепени оперативни екипи, следящи тяхното движение и поведение.

"Ескалацията се допусна, когато незаявено шествие се спусна към сградата на ул. "Врабча", която е в ремонт и ще се използва за централа на ДПС. При това положение нашият план-възстановка беше обезсмислен, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не беше обезопасена от нашите полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които в последствие заваляха върху нашите каски и щитове. Видяхте агресията, непредизвикана по никакъв начин, срещу нашите служители", обясни той. "В по-късните часове на нощта ние задържахме 71 броя такива хулигани, които агресираха спрямо нашата техника, раниха трима наши колеги и изпотрошиха общинско и частно имущество."

По думите на Николов за сина на Бобоков се събират данни за организираност от негова страна, както и от страна на други хора. Младежът е подпалил кофа в централна софийска улица.

"Да, задържахме лица, в което установихме 31 хил. лева, разделени на купюри с имена на улици върху бележки. Предполагам, че те е следвало да бъдат предадени на други лица, които да ги разпределят към настоящи други участници в тези провокации."

Директоът на СДВР повтори: "Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията".

Николов поздрави организаторите на протеста и служителите на МВР, тъй като няма нито едно ранено лице нито от агресорите, нито от мирно протестиращите.

"В нито една европейска столица полицията не предприема действия по извеждане на агресивни лица от мирно протестираща тълпа, тъй като в този момент възниква масова безредица, тъй като започват да дават кадри с окървавени лица на мирно-протестиращи граждани", допълни той.

Аварирала или умишлено увредена е била подстанция "Рила". В момента екипи на пожарната извършват експертизи, за да се установи дали става дума за умисъл, казаха от СДВР относно спирането на тока.

Не е необходимо политическо и професионално ръководство да присъства на терен, огговори Николов на въпрос защо министърът Даниел Митов не е бил на протеста.

"Тепърва предстои да излязат доста интересни материали и подробности, за да можете да се ориентирате в евентуалната насоченост и интерес да бъдат окървавени протестите", разки Николов.