5 грешки, които допускате в отношението си към партньора

Когато говорим за взаимоотношения, ние, жените често изтъкваме недостатъците на нашите партньори. Но връзката е двупосочна улица. Кои са грешките, които допускаме в отношението ни към партньора?

Мислите, че винаги сте прави

Нищо няма да отблъсне партньора повече от нуждата ви вечно да сте прави. Трябва да осъзнаете, че това, че сте прави, няма да ви сближи истински с него; може би точно обратното. Вместо да заемате отбранителна позиция, съберете всичките си сили и се опитайте да запазите спокойствие и след това говорете за чувствата си.

Ако сте ядосана, признайте гнева си, но говорете с мек тон – не бързайте да обвинявате. Запомнете – историята на ситуацията винаги е второстепенна спрямо емоционалната рана, която се нуждае от изцеление.

Критикувате, защото искате промяна

Мъжете ще направят почти всичко, за да избегнат чувството на срам. Вместо да критикувате партньора си за лошото му поведение, направете емоционална равносметка и бъдете ясни какво чувствате. Наранени ли сте? Срамувате ли се, тревожите ли се или сте несигурни? Използвайте изявление от типа „аз“, например: „Чувствам се наранена, защото не ми отговори на съобщението днес“. Ако той започне да се отбранява, заемете такава позиция, че да може той да ви види и да ви съчувства. „Не става въпрос за теб, а за мен. Нямам нужда да поемаш отговорност за чувствата ми, но имам нужда да ги признаеш и одобриш“.

