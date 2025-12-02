Накъде ще задуха политическият вятър след мащабните протести?

След снощните протести правителството не обмисля да подава оставка. Но пък предлага на парламента да изтегли бюджета.

Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме нужното време, поясни Росен Желязков.

Разговорите с всички продължават, а какво ще се случи с план-сметката на държавата ще стане ясно утре. От друга страна не е изключено 2026 да започне с 1/12 от тазгодишния бюджет.

На този фон опозицията каза, че ще иска вот на недоверие, а не просто оттегляне на бюджета.

Президентът Румен Радев също призова за оставка и заговори за себе си и протестиращите в множествено число.

Какво генерират протестите - дебат по темата в студиото на "Директно" със социолога и основател на агенция "Насока" Елена Дариева и журналиста от "Сега" Людмил Илиев.