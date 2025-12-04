Пийт Хегсет: Никога няма да се доверя на Рубио или Милър да ми гледат децата

Секретарят по отбраната на САЩ Пийт Хегсет се пошегува, че има двама души от администрацията на Тръмп, на които не би поверил децата си дори за минута. Пийт, който е на 45 години, и съпругата му Джен, с която отглеждат общо седем деца, се появиха заедно в най-новия епизод на "The Katie Miller Podcast".

Водещата Кейти Милър, съпруга на съветника по националната сигурност Стивън Милър, го попита кого от хората на Тръмп би избрал като детегледач.

"О, не, не и на съпруга ти или Марко (Рубио)", отговори Пийт, имайки предвид Стивън и държавния секретар.

Казаното го развесели, а Кейти и Джен избухнаха в смях. След шегата Пийт все пак изреди няколко имена, на които би се доверил: вицепрезидентът Джей Ди Ванс, транспортният секретар Шон Дъфи, с когото се познават от времето му във Fox News, както и секретарката по земеделието Брук Ролинс, главната прокурорка Пам Бонди и директорката на Националното разузнаване Тулси Габард. Той припомни и че под негово ръководство Министерството на отбраната е преименувано от администрацията на Тръмп в Министерство на войната.

И макар Пийт да не би оставил децата си на Стивън, той веднага го определи като човека, който най-вероятно би му звъннал след работно време заради спешен случай, пише People.

Кейти се засмя и се съгласи: "На сто процента."

Пийт продължи: "Стивън, знаеш, че е така. Знаеш, че е така. Има и други в списъка, но той е на върха."

Хегсет е бил женен три пъти и е баща на седем деца, от които три са доведени. Първият му брак е с гимназиалната му приятелка Мередит Шварц през 2004 г., а през 2008 г. двамата се развеждат, след като той уж признал за множество изневери, според The New Yorker.

През 2010 г. се жени за Саманта Диринг, от която има три деца. Пийт и Джен посрещат дъщеря през август 2017 г., след което Диринг подава молба за развод, според Vanity Fair.

Джен също има три деца от предишна връзка. Двамата с Пийт се женят през август 2019 г. в Trump National Golf Club в Колтс Нек, Ню Джърси.

През 2024 г. Пийт казва пред Birmingham Christian Family, че отхвърля всички етикети като "доведен" или "полу", подчертавайки: "В клана Хегсет няма стъпала или половинки."

Хегсет често споделя семейни снимки в Instagram - празници, мачове, пътувания. В началото на ноември показа кадър от семейно посещение на мач на Washington Commanders.

И седемте деца на Пийт и Джен са присъствали, когато той положи клетва като секретар по отбраната през януари 2025 година. Джен също публикува снимки от деня на децата в Белия дом и подредени около Пийт, докато той произнася клетвата си.