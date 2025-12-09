Температурите днес се повишават до 13 градуса

Минималните температури днес са между 3 и 9 градуса, като по Черноморието ще достигнат до 10 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

Сутринта там и по поречията на реките ще се появят мъгли, докато на запад слънцето ще пробива между облаците.

През деня температурите ще се повишат до между 9 и 13 градуса, като в София се очакват около 11 градуса, а по крайбрежието на Черно море – до 12 градуса.

Над планините облачността ще бъде разкъсана, като на височина 1500 метра температурите ще достигат между 4 и 7 градуса, а над 2500 метра ще се задържат около -2 до 2 градуса.

В сряда се очакват слаби превалявания, докато в четвъртък на запад ще бъде слънчево, а по Черноморието облачно.

Петък, събота и неделя ще са слънчеви и сравнително топли за сезона.

Експертите предупреждават, че засилената слънчева активност през следващите дни може да предизвика магнитни бури със средна до висока интензивност, което да доведе до краткотрайни смущения в комуникациите и навигационните системи.

Гледайте цялата прогноза във видеото.