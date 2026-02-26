Кой ще наследи картела на Ел Менчо след убийството му?

Тя се нарича "Компанията" и е една от най-мощните престъпни организации в света. Империята за трафик на наркотици и изнудване разполага с активи на стойност около 50 милиарда долара и частна армия. И вече няма ясен лидер.

Убийството от мексиканските сили за сигурност, при съвместна операция с американските разузнавателни служби, на най-издирвания мъж в страната, Немесио Осегера Сервантес, беше приветствано в Мексико Сити и Вашингтон като важна победа в борбата срещу организираната престъпност.

59-годишният бивш полицай и кръстник на картела е проследен до скромна ваканционна хижа в борова гора в родния му щат Халиско, където е прекарал уикенда с една от приятелките си. Той е смъртоносно ранен след петчасова престрелка.

Неговата кончина, колкото и добре дошла да е, носи риск. Осегера, широко известен като Ел Менчо, нямаше ясен наследник. Това повдига призрака на предстояща битка за варварските богатства на престъпната група, която той основава и ръководи - картелът "Ново поколение Халиско" или CJNG.

Възможни са три сценария

Единият е вътрешна война за контрол над картела. Вторият е конкурентен картел да се изправи срещу CJNG в опит да завземе територията и бизнеса му. Третият е, че може да бъде назначен нов лидер и картелът, макар и отслабен, да оцелее.

Първият сценарий е най-опасният. Конфронтациите в мексиканските картели са причинили най-екстремните пикове на насилие през последните 20 години.

Ярък пример за това са вътрешните борби в картела Синалоа в северозападно Мексико, след ареста в Тексас през септември 2024 г. на съоснователя на групата, Исмаел "Ел Майо" Замбада Гарсия. Залавянето му разпали открита гражданска война между неговата фракция и друга, ръководена от синовете на другия основател, Хоакин "Ел Чапо" Гузман, който е в затвора в Съединените щати от 2019 г. Синовете на Ел Чапо - известни като Чапитос - бяха обвинени в предателство на Ел Майо.

Битката се разигра като ужасяващ публичен спектакъл, включващ екзекутираните тела на членове на съперничещи си банди, оставени да висящи от мостове в щата Синалоа. Откакто насилието се разрасна, 4000 души са обявени за мъртви или изчезнали. Картелът CJNG се включи в тази битка, на страната на Чапитос.

"Гражданските войни между картелите са особено брутални, защото хората знаят къде живеят и всички са притиснати в една и съща територия", обяснява Йоан Грило, автор на няколко книги за наркобизнеса, който живее в Мексико Сити, пред The Times. "Вътрешните борби между хора, които работят заедно от дълго време, са доказана рецепта за кървава баня."

Друг сценарий е, че съперничеща банда, усещайки слабост в CJNG, се опитва да завземе изключително доходоносния ѝ бизнес. Така се е сформирал самият картел Халиско. Той се появява на сцената през 2011 г., когато 35 трупа - много от които със следи от мъчения - са изхвърлени на път, блокирайки движението в пристанищния град Бока дел Рио, на източното крайбрежие на Мексико.

Групата, вече водена от Осегера, тогава е била известна като Лос Матазетас, което означава "убийците на Зетас". Цялата ѝ raison d’être е била да унищожи и наследи картела Зета. Една от тактиките им е била да закрепват и взривяват динамитни пръчки върху заловени заподозрени. Битката в крайна сметка е спечелена от Матазетас, които до 2011 г. се наричат ​​"Картелът от ново поколение на Халиско" - ребрендиране с умишлени милениалистки нотки, предназначено да сигнализира, че това е новият картел в квартала, същевременно опитвайки се да привлече по-млада аудитория.

Бизнес успехът им е несравним

Те не само трафикират наркотици по целия свят - предимно кокаин и метамфетамин, а напоследък и фентанил - но имат и странични дейности, включително производство на авокадо, контрабанда на гориво и злато, както и измами с таймшер имоти. Формирали са съюзи с подобни наркобанди от Африка до Австралия.

Една от тайните на успеха им е, че действат като франчайз, позволявайки на по-малки престъпни групи да използват името им срещу заплащане. Организацията има активно присъствие в социалните медии, където се представя едновременно като благотворителна и заплашителна, помагайки на бедните в селските райони, докато демонстрира страховито си оръжие.

Анализатори казват, че единственият сериозен съперник, който би могъл да се изправи срещу CJNG, е фракцията на картела Синалоа, водена от синовете на Ел Чапо, която се предполага, че е съюзник.

"Остава да се види дали наскоро установеният съюз с фракцията Чапитос от картела Синалоа ще се разпадне", казва разследващата група InSight Crime.

Последният вариант е наследяване. Ел Менчо, подобно на много наркобарони, вярваше в семейните династии, но в собствената си кръвна линия кандидатите са ограничени. Синът му и предполагаем наследник, Рубен "Ел Менчито" Осегера, излежава доживотна присъда в Съединените щати, след като беше осъден през 2020 г. за трафик на наркотици. Брат му, Антонио "Тони Монтана" Осегера, осъден за пране на пари, беше екстрадиран в САЩ миналата година. Друг брат, Абрахам "Дон Родо" Осегера, също беше заловен миналата година и очаква съдебен процес в Мексико.

Това оставя две възможности. Едната е вдовицата на Ел Менчо, известна още като "Шефа", Розалинда Гонсалес Валенсия, която беше арестувана, но след това освободена от мексиканските власти миналата година.

Като дъщеря на наркобарон и предполагаем главен финансов оператор на CJNG, нейните квалификации се считат за почти безупречни. Но това, че е жена във все още мачо културата на мексиканския картелен свят, може да ограничи перспективите ѝ.

Друг вариант е нейният син, Хуан Карлос Валенсия Гонсалес, известен още като "Тримата", който е доведен син на Ел Менчо. Миналата година правителството на САЩ определи Валенсия като де факто втория в командването в CJNG. То предложи награда до 5 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането му.

Който и да поеме властта, може да не разберем. С мексиканското правителство и Съединените щати, които показват готовност да заловят босовете на наркогрупите - въпреки риска, който това носи - ръководните структури може да станат умишлено мътни, според Грило.

"Това абсолютно не е моментът да се разкривате като бос", казва той.