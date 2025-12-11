"Възраждане": Подкрепяме вота на недоверие, гласуваме против бюджета

Разбира се, че ще подкрепим днес вота на недоверие. Ще гласуваме против двата малки бюджета, както и против големия бюджет. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров.

Той посочи мотиви, свързани с работата на Министерството на здравеопазването по измененията в Наредба №1 от 2017 г., регламентираща реда за вземане на проби за установяване употребата на наркотични вещества и техни аналози.

Петров каза, че на кръгла маса вчера, посветена на проблемите с надеждността на полевите тестове за наркотици и забавянето на лабораторните резултати от кръвни проби, не са присъствали представители на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция „Безопасност на движението“, въпреки предварително заявено участие.

По думите му здравният министър е посочил в отговор от 25 ноември, че е създадена работна група и се подготвя проект за изменение на наредбата, който предстои да бъде съгласуван с Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Петров заяви, че представители на двете ведомства са съобщили на кръглата маса, че още през август са изпратили своите съгласувателни становища.

Той коментира, че ако тази информация е вярна, няма напредък от страна на Министерството на здравеопазването от август насам. Петров обяви, че е внесъл парламентарен въпрос до здравния министър с искане за разяснение на причините за забавянето.

Депутатът посочи, че предлаганите изменения разширяват кръга на лабораториите, които могат да извършват анализ на проби, включително проби от слюнка, като в проекта фигурират и четири нови лаборатории, които са в процес на изграждане. Петров заяви, че не е била предоставена актуална информация за напредъка по обществените поръчки, свързани с тяхното изграждане.

По думите му забавянето засяга всички шофьори, които могат да бъдат подложени на неточни полеви тестове и да чакат месеци за резултати от кръвни проби. Той добави, че „Възраждане“ ще настоява Министерството на здравеопазването да обясни разминаването в предоставената информация и да посочи кога проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Петър Петров заяви, че формацията ще гласува против проектобюджетите и, разбира се, ще подкрепят днес и вота на недоверие. Депутатът от "Възраждане" добави, че партията традиционно очаква вотовете, които подкрепя, да бъдат успешни.