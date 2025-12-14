След стрелбата в Сидни: Основният заподозрян е Иран

Израелските власти разследват смъртоносното нападение срещу еврейската общност в Сидни на фона на опасения, че то може да е извършено от държава или екстремистки групировки. Иран е основният заподозрян, ако е замесена държава, въпреки че израелските власти разследват също връзки с "Хизбула", "Хамас" и базираната в Пакистан "Лашкар-е-Тайба", която е свързана с "Ал Каида", съобщи израелската новинарска агенция Тазпит Прес Сървис (ТПС).

Израелското разузнаване предупреди, че Техеран е взел на прицел еврейски общности в чужбина, и съобщи за контрабанда на оръжия и използване на клетки в социалните мрежи за подбуждане към насилие.

Най-малко 12 души бяха убити, а много - ранени, когато двама терористи започнаха да стрелят на празненство за запалване на менора на популярния плаж Бонди в Сидни, на което присъстваха около 2000 души.

Австралийският премиер Антъни Албанезе скъса дипломатическите отношения на страната си с Иран през август, обвинявайки го, че е поръчал палежите на синагога в Мелбърн и на кошерен магазин в Сидни. Миналия месец Канбера официално обяви иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция за терористична организация.

През септември ТПС съобщи, че иранските разузнавателни служби систематично възлагат терористични атаки на международни престъпни организации, използвайки наркокартели, рокерски банди и местни престъпници като посредници, за да атакуват еврейски общности, израелски интереси и ирански дисиденти по целия свят, включително в САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Гърция, Австралия, Швеция, Кипър и други страни.

Тази стратегия има за цел Иран да може да отрича правдоподобно, докато разширява скритата си война срещу Израел и еврейските общности, коментираха експерти пред израелската новинарска агенция. / БТА