Мъж от Перник загина докато управлява лек автомобил

Инцидентът е от 13 декември

15.12.2025 | 20:39 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 46 години е загинал в Перник, докато е управлявал лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е от 13 декември и е станал около 10:30 часа на ул. "Освобождение". Мъжът е самокатастрофирал, удряйки се в паркирано моторно превозно средство малко преди кръстовището с ул. “Юрий Гагарин“. 

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта на водача. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за инцидента. / БТА

 

