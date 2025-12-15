Мъж от Перник загина докато управлява лек автомобил

Мъж на 46 години е загинал в Перник, докато е управлявал лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е от 13 декември и е станал около 10:30 часа на ул. "Освобождение". Мъжът е самокатастрофирал, удряйки се в паркирано моторно превозно средство малко преди кръстовището с ул. “Юрий Гагарин“.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта на водача. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за инцидента. / БТА