Василев: Внясяме Закона за удължителния бюджет тази седмица

Лидерът на ПП Асен Василев направи коментар след консултациите при президента Румен Радев. Депутатът заяви, че в президенството е обсъден Закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството.

Василев добави, че този бюджет трябва да бъде внесен по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет до края на годината.

“Както знаете, минималната работна се увеличава. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, защото се случва на 1 юли“, подчерта Василев.

Той допълни, че датата на изборите ще бъде определена от президента Радев, тъй като това е изцяло в неговите правомощия.

“Трябва да свършим няколко важни неща в това НС. Веднага премахване на охраната на всички депутати, на първо място – на Делян Пеевски. Изкарване на Пеевски от кабинет 222А, в сряда – председателски съвет, на който това ще бъде поискано. Най-важното – промяна в Изборния кодекс: 100% машинно гласуване, за да се спрат манипулациите на изборите”, добави и депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.