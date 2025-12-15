МС отпуска 53 млн. лева за охрана в метрото в София и за неговото разширение

С постановление на Министерски съвет правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер на 53,0 млн. лева по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи, съобщават от пресслужбата.

Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро “София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. “Шипка“ - ж.к. “Гео Милев“ (район “Слатина“) - Зала “Арена София“/“София Тех парк“ - бул. “Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции.

С отпуснатите пари ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара “Обеля“ на линия “София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метро депо “Обеля“.

А другата част от средствата - 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г., което е Стратегически обект за националната сигурност “Метрополитен - София“.