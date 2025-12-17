IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До 50 м е видимостта на магистрала "Тракия“ в Старозагорско

На Шипка и Хаинбоаз има заледени участъци

17.12.2025 | 10:06 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Намалена e видимостта тази сутрин на автомагистрала "Тракия" в област Стара Загора, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Toй уточни, че видимостта е намалена до 50 метра. Намалена видимост има и в района на Гълъбово, Раднево и курортното селище Старозагорски бани. Там тя е до 150 метра.

На двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз поради ниските температури, съответно минус 4 и минус 2 градуса, има частично заледени пътни участъци, които са обработени. 

Няма въведени допълнителни ограничения за движение по пътищата, уточниха от пътното управление. 

мъгла Тракия трафик
