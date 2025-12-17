ИТН: Демокрацията няма цена - ще изхарчим много пари за избори

"Видяхте какво се случи - нормален диалог", каза Тошко Йорданов от ИТН след консултациите при президента Радев и добави, че не дават акъл на президентската институция за провеждане на парламентарни избори.

По думите на Йорданов всяка партия трябва да бъде готова за избори и добави, че ИТН не се интересува от служебен кабинет.

"Когато променяха Конституцията от ПП-ДБ заедно с ДПС, Делян Пеевски и Бойко Борисов ние бяхме против и в зала бяхме против и обяснихме колко е вредно. За който е удобно да има служебен кабинет - намирате Асен Василев, намирате Христо Иванов, където и да се е скрил в Брюксел, събирате Христо Иванов, Бойко Борисов и Делян Пеевски - бащите на Конституцията, като Христо Иванов може да се определи и за майка на Конституцията", каза още народният представител.

"Една от предизборните теми в НС е кой къде трябва да седи в кабинета и защо. Делян Пеевски седи в кабинет 222А. Около половин час ни занимаваха с едни скици и разпределение. Благодарение на Христо Иванов и “Демократична България” те заедно още по-време на сглобката са приели възможността Пеевски да седи във въпросния кабинет", обясни Станислав Балабанов.

"Там заедно пиха кафетата си", добави Балабанов. "От днес този кабинет е с интересната хипотеза "Музей на сглобката" и ИТН предлага това да остане така и по време на предизборната кампания, за да видите хората, които дадоха цялата изпълнителна и законодателна власт на ДПС по време на "сглобката". Тези хора са вредни за институцията и това обсъдихме и президента”.

За Изборния кодекс

"Изключително вредно е да се правят промени в ИК преди избори", добави Йорданов и обясни, че всяка партия "дърпа" към себе си.

"Призоваваме партиите да приемат закона, който мина честно в нормална атмосфера. Това са сканиращи машини, които могат да бъдат взети и под наем", добави Йорданов и припомни, че такива машини са били взети по времето на Кирил Петков.

"Демокрацията няма цена - ще изхарчим много пари за избори", добави Йорданов.

"От днес би трябвало да приемем удължителния бюджет - на две четения. Това е нещото, за което ИТН ще подкрепи. Ако бюджетът не беше съборен, сега преходът към еврото щеше да бъде много по-плавен и социални кръгове да бъдат защитени. Причината за провала е в Асен Василев, Мирчев, Божанов, Божанков и всякакви”, каза още народният представител.



“От днес би трябвало да приемем удължителния бюджет - на две четения. Това е нещото, за което ИТН ще подкрепи. Ако бюджетът не беше съборен, сега преходът към еврото щеше да бъде много по-плавен и социални кръгове да бъдат защитени. Причината за провала е в Асен Василев, Мирчев, Божанов, Божанков и всякакви”, каза още народният представител.

“Бюджетът днес беше провален и с тяхното поведение, затова единственото възможно, което може да се направи е да приемем удължения бюджет. Оттук нататък след 1 януари тези, които провалиха бюджета, да дават отговори”, категоричен е Йорданов.

“Опасно е да се подвеждаме по хора, които искаха да правят избори с тяхно МВР”, уточни Балабанов и добави: “Тези хора искаха да правят ала-бала и това не са наши думи, а са изтекли от Радостин Василев. И искате да кажете, че тези хора ще правят честни избори - аз не съм съгласен. Хората, които искаха да реформират това сме ние - ИТН и основното ни участие в това правителство е да се запише следното - 100% чистене на избирателните списъци от “мъртвите души”, добави Балабанов.