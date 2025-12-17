Съдът прекрати и върна на прокуратурата делото срещу Иван Демерджиев

Софийският градски съд (СГС) прекрати делото срещу бившия вътрешен министър Иван Демерджиев и върна обвинителния акт на прокуратурата.

Той е подсъдим за сключване на неизгодна сделка, свързана с обществената поръчка за системата за издаване на лични документи. През пролетта обаче прокуратурата твърдеше, че става дума за безстопанственост и Демерджиев беше обвинен по този текст от Наказателния кодекс, като според обвинението са последвали щети за близо 1,5 млн. лева.

Днес съдът се съгласи с доводите на защита на бившия министър, че от обвинителния акт не може да се разбере в какво точно е обвинен, а това му пречи да се защитава. Градският съд посочи, че от обвинението не става ясно дали според прокуратурата договорът за личните документи е неизгоден, или такива са допълнителните споразумения по него.

Днес защитата поиска отвод и на прокурора Ивайло Петров, защото събирал само обвинителни доказателства, но до отвеждането му не се стигна, съобщи "Лекс". Демерджиев пък описа делото като „класически пример за политическа репресия“ и добави, че то е свързано с разкритията му за покровителство на контрабандни канали от политици и от висши ръководители в МВР.

Разследването срещу бившият вътрешен министър е от началото на миналата година, когато прокуратурата започна проверка на поръчката и беше съобщено, че МВР е ощетено с 81 млн. лева.

След това прокуратурата твърдеше, че на 2 юни 2023 г. тогавашният служебен министър Демерджиев не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество, като е подписал допълнително споразумение за увеличаване на цени по договора за изграждане на системата за изготвяне на лични документи. Това е станало в нарушение на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР.

Според държавното обвинение увеличението на цените не е било извършено съгласно методика на Министерския съвет, не е бил изготвен проект за допълнително споразумение от юрист в сектор „Правно-нормативно обслужване“ на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в МВР, нито пазарно проучване на цените на дейностите по договора чрез възлагане на пазарна оценка на сертифицирани оценители.

Според изнесената през миналата година информация от проверки на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), проектът за личните документи е от 2018 г. и е оценен на 238 млн. лева без ДДС. Пет години по-късно и след индексация, поръчката се е оскъпила до 320 млн. лева без ДДС.

През август 2023 г. МВР сигнализира прокуратурата за евентуално престъпление, извършено от Демерджиев. Тогава бившият служебен министър обясни, че индексацията е подписана след съгласуване с Агенцията по обществени поръчки, като в новия договор са били предвидени и допълнителни дейности от фирмата-изпълнител. По време на управлението на Демерджиев обаче плащане не е извършвано, като това направи наследникът му Калин Стоянов, който пък каза, че не е имал възможност да прекрати поръчката, защото това е щяло да доведе до наказателни процедури срещу България.