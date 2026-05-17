BGONAIR Live Новини Днес | 53

Евакуират 30 000 души в германския град Пфорцхайм заради бомба от ВСВ

Част от линиите на градския транспорт са временно спрени

17.05.2026 | 17:30 ч. Обновена: 17.05.2026 | 17:41 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Властите в германския град Пфорцхайм разпоредиха евакуацията на около 30 000 жители, след като при строителни дейности бе открита невзривена авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Боеприпасът Ейч Си – 4000, който тежи 1,8 тона, трябва да бъде обезвредена по-късно днес. Бомбата съдържа около 1,35 тона взривни вещества.

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км.

Бомбата е била открита по време на строителни работи в източната част на Пфорцхайм. Градските власти вчера заявиха, че тя не представлява "непосредствена заплаха за обществеността".

Заповедта за евакуация важи и за някои централни части на Пфорцхайм, а част от линиите на градския транспорт са временно спрени.

Макар и от края на Втората световна война да са изминали над 80 г., в Германия все още сравнително често биват откривани невзривени боеприпаси от времето на конфликта.

бомба Втора световна война евакуират Пфорцхайм
