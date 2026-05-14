Йотова: За справянето с насилието е нужда и обществена нетърпимост

За справянето с насилието над момичета и жени освен законодателни мерки е нужна и силна обществена нетърпимост, която ще пречупи и страха у жертвите да потърсят помощ, каза президентът Илияна Йотова на среща в президентската институция с победителките в инициативата “Посланик за един ден“.

На срещата присъстваха посланикът на Обединеното кралство Натаниел Копси и дипломатът и бъдещ британски посланик към Европейския съюз Каролайн Уилсън.

За девета поредна година британското посолство у нас организира конкурс, който насърчава българските момичета да изразят своите виждания по широк кръг от значими за обществото теми. Още от своето създаване инициативата се провежда под патронажа на Илияна Йотова. Тази година темата за есе, по която близо 150 момичета от цяла България писаха, беше “Ако бяхте посланик за един ден, как бихте помогнали България да стане по-безопасно място за жените и момичетата – у дома, онлайн и в публичния живот?“.

Откроени като най-добре представили се сред тях бяха Калина Бърнева от Варна, Мима Симеонова от Сливен и Яна-Мария Гагова от Силистра.

“Текстовете ви показват, че за съжаление, вие не само сте информирани за опасностите пред жените, а ги съпреживявате. Това е тежка диагноза за нашето общество, показва и огромните размери на проблема”, обърна се Йотова към победителките в конкурса.

Сред темите на разговора бяха ранните бракове, характерни за определени общности в страната. “Те отнемат младостта, мечтите, бъдещето на момичетата“, посочи президентът, като изтъкна, че държавата и обществото трябва да работи много в посока на изкореняване на тази практика.

Акцент в есетата на победителките е и кибернасилието, което става все по-често явление. Битката с него включва основно по-висока дигитална грамотност и обединените усилия на учители, родители и институции.

Държавният глава подчерта необходимостта от широка публичност на проблема с насилието над момичета и жени. “Това не е личен или семеен проблем, той е обществен“, посочи Йотова и добави, че ключова роля имат и медиите. / БТА