Ива Митева: Най-подходящ за служебен премиер е омбудсманът

Бившият председател на народното събрание Ива Митева заяви в студиото на "Денят ON AIR", че когато срещу нея е имало две заплахи за живота ѝ се е отказала от охраната си. Реформа в държавната охрана е един от мотивите ѝ да излезе на протеста, който се организира на 18 декември.

Протестите продължават

"Гласът на хората трябва да бъде чут. Главният прокурор е незаконно на този пост. Там където стават скандали, побоища, бият и се обиждат, нищо добро не може да се случи. Все още имат мнозинство, площадът с неговата енергия успя да накара управляващите да подадат оставка, което не е малко", каза Митева.

По думите ѝ протестите не са политически, а в името на справедливостта.

"Искаха наистина този нелегитимен парламент да приключи. Хората са се събудили, осъзнали са, че не трябва да се караме дали сме леви или десни, либерали или консерватори, а избор между личната свобода и мравуняка на тоталитаризма", каза бившият депутат.

Служебно правителство и предсрочни избори

Очакванията ѝ са избори да се проведат в края на март, ако има служебен кабинет в края на януари 2026 г. и тогава да се ""развърже възелът".

Според нея най-подходящ за служебен премиер е омбудсманът.

"Най-редно е така, предвид функциите, които има да защитава основните права и свободи. Най-добре би се справил и би защитил изборите. "Да" или "не" не е по желание - когато вземеш една позиция, трябва да знаеш какви са предизвикателствата. На всички е ясно с какъв пост се нагърбват", коментира Митева.

Разпадът на коалицията

В ефира на Bulgaria ON AIR тя определи като грешка коалирането на ГЕРБ, ИТН и БСП.

"Така и не разбрахме защо се събраха, когато правят коалиция или го правиш с конкретна цел, или по каузи и идеи. Изключваме второто, целта беше влизане в Еврозоната - постигнаха го и бяха дотук", заяви бившият председател на НС.

Промени в изборния кодекс

Митева призова да не се правят генерални промени в Изборния кодекс, за да не се направят нови "бели". Време за нови машини няма, така че машинен вот ще трябва да се прави с наличните от предходните избори.

"Тези хора не знаят "А" и "Б" на изборния процес. Това е страшно, по-малко да пипат. Да не отварят толкова широко Изборния кодекс, защото ще направят бели, колкото направиха в Конституцията", призова Ива Митева.