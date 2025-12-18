Протест пред парламента с искане за споделено родителство

Граждани се събраха пред парламента на протест с искане за споделено родителство. Протестът се организира във Фейсбук от няколко организации – "Гласът на бащите", фондация "Споделено родителство" и "Бащите на Пловдив", съобщава БТА.

В пленарната зала народните представители обсъждат на второ четене законопроектът за промени в Семейния кодекс.

Александър Рашев от "Има такъв народ" разговаря с протестиращите и изрази очаквания до обяд законопроектът за изменение на Семейния кодекс да бъде приет. Той обясни, че законопроектът предвижда при два пъти в продължение на една година неизпълнение на съдебно решение от отглеждащия родител, да може да се заведе ново дело за родителските права.

"Подкрепяме споделеното родителство. Така важните аспекти за живота на детето ще се обсъждат съвместно. Друга важна промяна гласи, че при неблагоразумието, проявено два пъти, т.е. детето да не бъде предадено на родителя, който по съдебно решение трябва в този момент да бъде с него, две провинения ще бъдат достатъчно основание за промяна на родителските права. Това означава, че, ако те са дадени на единия родител, ще отидат при другия", обясни организаторът на протеста Любомир Петков.