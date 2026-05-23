Допълнителни автобуси в София за “Нощ на музеите”

Столичната община ще осигури допълнителни автобусни линии за “Нощ на музеите“ в събота, 23 май. Предвижда се временна организация на движението.

Автобусните линии по маршрут “Нощ на музеите“ са следните - от спирка №1276 пл. “Лъвов мост“ по бул. “Мария Луиза“, бул. “Цар Освободител“, ул. “15-ти ноември“, ул. “Оборище“, бул. “Васил Левски“, бул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Проф. Фритьоф Нансен“, бул. “Черни връх“, бул. “Арсеналски“ (в обособеното тролейбусно-автобусно трасе), ул. “Бяла черква“, бул. “Петко Ю. Тодоров“, бул. “България“ и локалното платно на бул. “Околовръстен път“ до спирка № 2458 "НИМ“.

По маршрут “Военноисторически музей“ движението ще от спирка № 6435 пл. “Княз Александър I“ по бул. “Цар Освободител“, бул. “Цариградско шосе“, бул. “Михай Еминеску“, ул. “Черковна“, ул. “Оборище“, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. “Цар Освободител“ и обръщане на посоката на площад “Княз Александър I“ в района на кръстовището с ул. “Княз Александър I“ до спирка № 6435 пл. “Княз Александър I“.

От 18:00 до 23:00 ч. в събота се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите, обслужващи инициативата: по бул. “Цар Освободител“ между бул. “Васил Левски“ и пл. “Независимост“ и по ул. “Дякон Игнатий“ от ул. “Аксаков“ до бул. “Цар Освободител“. Осигурява се двупосочно преминаване по ул. “Г. С. Раковски“ от ул. “Цар Шишман“ в посока север към ул. “11-и Ноември“.

Ще бъдат разкрити и временни спирки до НВИМ на ул. “Черковна“ № 105 при вход А и “Орлов мост“ на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, пред Иранското посолство, около 40 м преди светофарната уредба на кръстовището при Орлов мост.

София ще се включи в Европейската нощ на музеите на 23 май с десетки музеи, галерии и културни пространства, които ще отворят врати за посетители със специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития.